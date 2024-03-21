Мадрид, 24 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил 24 июня, что Европейский союз (ЕС) нужно реформировать после решения избирателей Великобритании покинуть блок, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Европейский союз

По словам главы правительства Испании, основное внимание должно быть уделено экономическому росту, борьбе с безработицей, а также большей интеграции.

«Сейчас, когда мы, наконец, входим из экономического кризиса, мы должны сместить внимание ЕС на нужды его жителей, придав особое значение экономическому росту и борьбе с безработицей», — отметил Рахой на пресс-конференции.

«Этот результат [референдума в Великобритании] заставит всех членов [ЕС] задуматься о том, как нам стать еще сильнее, чем прежде, вернуть тот дух европейского проекта, а также восстановить заинтересованность, симпатию и притягательность, которые наши граждане испытывают к нему», — добавил он.

Он также подчеркнул, что какими бы ни были результаты выборов, которые пройдут в стране 26 июня, Мадрид сохранит свою приверженность европейскому проекту.