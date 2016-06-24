Казань, 24 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. 10 жителей Татарстана обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, занимавшемся продажей поддельными полисами ОСАГО. Фальшивые полисы они сбывали автовладельцам на Набережных Челнов и Чебоксар, сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.

autoany.ru Полис ОСАГО

Преступное сообщество было создано в июне 2013 года. По версии следствия, она занималась продажей поддельных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). В ведомстве считают, что соучастники приобретали у неустановленного лица в Москве поддельные полисы ОСАГО, изготовленные кустарным способом. В дальнейшем злоумышленники сбывали их автовладельцам на территории Набережных Челнов и Чебоксар.

Преступная деятельность организации была пресечена в марте 2015 года. В ходе обысков у обвиняемых было изъято еще не менее 680 поддельных бланков страховых полисов.

Установлено 167 граждан, ставших жертвами злоумышленников. Им был причинен материальный ущерб на 800 тыс. рублей, ущерб не возмещен. Потерпевшими заявлены гражданские иски. В целях возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых (5 квартир и 3 автомобиля).

В зависимости от роли и степени участия злоумышленники обвиняются в совершении преступлений предусмотренных чч.1 и 2 ст.210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.1 ст.327 УК РФ (подделка и сбыт официальных документов). Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд.

Напомним, в ноябре 2015 года в МВД по Чувашии отмечали, что по факту обнаружения поддельных полисов ОСАГО возбуждено 40 уголовных дел, установлено 15 подозреваемых. Нередко поддельные полисы выявлялись после ДТП.