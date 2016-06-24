Воронеж, 24 июня, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Проблемы обманутых участников программы долевого строительства жилья, пострадавших во время экономического кризиса 2008−2009 годов, в Воронежской области практически решены: их осталось всего 37 человек. Такие данные, как передает корреспондент ИА REGNUM, привел в своем докладе на Первом открытом форуме прокуратуры Воронежской области глава ведомства Николай Шишкин.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

В ходе кризиса на территории области работы были остановлены на 42 объектах, принадлежащих 18 строительным организациям. Без жилья осталось более 4,5 тыс. человек, отметил Шишкин.

По словам прокурора области, основными причинами возникновения проблемы обманутых дольщиков были экономический и криминальный факторы. Часть строительных организаций не смогла справиться с экономическим кризисом. Однако в ряде случаев прокуратура усмотрела умысел: люди не собирались даже строить жилье и выполнять обязательства перед участниками долевого строительства. По результатам проверок были возбуждены ряд уголовных дел и десятки административных производств.

Однако совместными усилиями прокуратуры, федеральных и областных властей удалось выработать пути решения проблемы: с привлечением инвесторов, средств застройщиков. И в настоящее время можно сказать о том, что ситуация в целом разрешена: жилье получили более 99% обманутых дольщиков.

Оставшиеся 37 человек, как отметил руководитель управления делами Воронежской области Виталий Шабалатов — это в основном люди, которые по разным причинам не сразу обратились за помощью. Однако и они получат жилье в ближайшее время.