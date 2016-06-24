Ярославль, 24 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославской области зарегистрировано уже 4900 обращений по поводу присасывания клещей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в среднем количество пострадавших увеличивается еженедельно на 300 человек. В мае-начале июня рост составлял 500−1000 человек в неделю.

«В настоящее время в Ярославской области проводятся повторные плановые противоклещевые обработки подлежащих территорий, общая площадь обрабатываемых территорий — 1 922 га», — отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.