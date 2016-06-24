Москва, 24 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июня, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход строительства Московского президентского кадетского училища (ПКУ), которое возводится по решению президента РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Александр Дейнека. На просторах подмосковных строек (фрагмент). 1949

Первые 360 воспитанников Московского ПКУ сядут за парты в День знаний 1 сентября 2017 года. Приказом Министра обороны России училище подчинено главнокомандующему Воздушно-космическими силами России генерал-полковнику Виктору Бондареву.

Московское ПКУ будет единственным в России и мире довузовским учебным учреждением, воспитанники которого с 14 лет под руководством опытных лётчиков будут осваивать начальные навыки управления легкими самолетами. С этой целью в училище строится собственный учебно-авиационый центр, оборудованный современными авиационными тренажерами и парком легких летательных аппаратов.

Учебные классы нового учебного заведения будут оснащены интерактивными досками и проекторами, компьютеризированными рабочими местами преподавателей, интернет-связью, лабораториями аудио-визуальных технологий, робототехникой, цифровой фото‑ и видеостудиями, специализированными классами-лабораториями физики, химии, биологии, медиатекой и электронной библиотекой.

Напомним, на сегодняшний день в ведении Минобороны России находятся 7 президентских кадетских училищ в Оренбурге, Ставрополе, Краснодаре, Тюмени, Кызыле, Владивостоке и Севастополе. Их воспитанники находятся на полном государственном обеспечении.