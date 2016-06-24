Махачкала, 24 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Сгоревшая школа в селе Телетль Шамильского района будет восстановлена до начала учебного года, сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе министерства образования и науки Дагестана.

Александр Дейнека. Сгоревшая деревня. 1942

По данным ведомства, в ближайшее время специалисты министерства посетят место происшествия и оценят ущерб от возгорания. Как заявил министр образования и науки РД Шахабас Шахов, по данному инциденту будет проведено доскональное разбирательство. В школе обучалось 130 учеников.

Напомним, школа в селе Телетль сгорела в ночь на 22 июня. По данным правоохранительных органов, возгорание произошло в результате поджога. Это подтверждает очевидец произошедшего — школьный сторож, которого обнаружили связанным. По его словам, поджог совершили двое неизвестных в камуфляжной форме. Источник в правоохранительных органах сообщил, что школу подожгли члены «шамильской» бандгруппы Г. Магомедов, И. Амиров и братья М. Мирзоев и С. Мирзоев. Личности еще двоих участников преступления еще не установлены.

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Установлены личности поджигателей школы в Дагестане