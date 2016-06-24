Воронеж, 24 июня, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Почти 20 многоквартирных домов в Коминтерновской районе Воронежа остались без воды из-за аварии 24 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».

Meditations Кран без воды

Авария произошла на водоводе диаметром 400 мм, расположенном на улице Владимира Невского, дом 14 «в» — по предварительным данным, труба просто разрушилась из-за износа.

Для устранения аварии было приостановлено водоснабжение 19 домов на трех улицах — генерала Лизюкова, Владимира Невского и Бульвара Победы.

В настоящее время на месте работают аварийные бригады, устранить повреждение специалисты обещают к 15:00.