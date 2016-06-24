Москва, 24 июня, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Максимальный размер ретро-бонусов торговым сетям от поставщиков будет снижен с 10% до 5% от цены приобретенных товаров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, такая нормы содержатся в принятом Госдумой во втором и третьем чтении законе о госрегулировании торговой деятельности в РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По словам одного из авторов закона, депутата Ирины Яровой («Единая Россия»), законом запрещаются «любые дискриминационные практики и поборы с наших производителей и которые устанавливают справедливые отношения между торговыми сетями и нашими производителями». Сокращаются сроки оплаты, фактическое исчисление которых будет с момента поступления товара, сказала она."Максимальный размер ретро-бонусов торговым сетям от поставщиков снижается с 10% в существующем законе до 5% от цены приобретенных продовольственных товаров. При этом любые другие вознаграждения запрещены» — отметила Яровая. При этом ретро-бонусы не будут начисляться на алкоголь и другие подакцизные товары.

Как подчеркнула Яровая, закон серьезно защищает отечественного производителя. «Когда мы снижаем те издержки, которые сегодня несправедливо несут наши производители, тем самым мы оказываем фактическую реальную поддержку в пользу того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы инвестировать именно в развитие бизнеса, а не нести необоснованные затраты на бонусы, поборы и дискриминационные вознаграждения в пользу торговых сетей. По ее словам, закон поддержан союзами отечественных производителей.

Закон также существенно усиливает меры антимонопольного регулирования, ФАС получает больше полномочий по контролю за исполнением норм закона.