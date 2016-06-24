Ярославль, 24 июня, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Ярославская область, по сути, провалила исполнение целевой программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 2015 году. Из запланированных на нее 100 миллионов рублей чиновникам удалось реализовать только 29, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

заседание комитета ЖКХ

23 июня комитет думы по ЖКХ высказал немало претензий по поводу исполнения программы. Депутаты отмечали ее «прикладной» характер, недостаточность планирования и нескорректированность с программой капремонта — что иногда сводит на нет все усилия и траты.

«Депутатов интересует прикладной характер реализации программы. Как и что конкретно делается, чтобы чувствовать эффект. С деньгами в бюджете не очень хорошо, их надо экономить. И хочется, чтобы программа энергоэффективности, особенно в социальной сфере, особенно в капремонте жилья, действовала. Чтобы люди ощущали, что это контролируется, что идет работа по сдерживанию тарифов», — подчеркивает заместитель председателя областной Думы Виктор Волончунас.

«Надо применять комплексный поход. Нужна синергия программ энергосбережения и капитального ремонта. Иначе складывается ситуация, когда мы ремонтируем и утепляем крыши, а теплопотери идут за счет отсутствия утепления фасадов. Необходимо провести работу по формированию плана программы с учетом получения экономии ресурсов от применения современных технологий и высокоэффективных материалов. Инвестируя в технологии, в краткосрочной перспективе мы получим сокращение потребления энергоресурсов. В том числе замедление роста тарифов, что напрямую связано с социальной устойчивостью», — поддержал эту позицию депутат областной Думы, председатель совета регионального фонда капремонта жилья Роман Фомичев.

При этом, как отмечают депутаты, повышать энергоэффективность следует не только в жилых домах, но и в бюджетных учреждениях — чтобы снизить их расходы на коммунальные услуги. Но правительство экономит на этой статье расходов.

«Сейчас идет активная подготовка учебных учреждений к новому учебному году, но в этом году правительство ни копейки не заложило на внедрение энергосберегающих проектов в школах. Если года три-четыре назад эти программы развивались очень активно, то сегодня работа по снижению теплопотерь выполняется, в основном, за счет депутатских денег. Окна вставляем, утепляем двери, хотя деньги на эти цели должны быть заложены в бюджет области», — подчеркнул заместитель председателя комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Владимир Беспалько.

По мнению депутатов, чтобы снять все острые вопросы, подготовкой областной программы энергоэффективности на 2017 год будет заниматься рабочая группа. Комитет уже принял решение о ее создании.