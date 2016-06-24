Москва, 24 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Положительные допинг-пробы российских спортсменов (58% жителей России считают единичными случаями. Массовой практикой нарушение антидопинговых правил в кругу россиян называют 24%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

egemen.kz RIO 2016

Серьезных последствий допинговой истории с российскими спортсменами население не ожидает: так, 57% считают, что она не может повлиять на участие сборной команды страны в летней Олимпиаде-2016. Обратного мнения придерживаются 34% опрошенных.

Значимость поездки российской команды в Рио-де-Жанейро признается подавляющим большинством опрошенных (84%) — во всех основных социально-демографических группах доля соответствующих ответов превышает 80%.

Для 84% опрошенных жителей России важно, чтобы наша национальная сборная выступила на близящейся летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. И допинговый скандал этому не помешает, считают они.

Опрос проведен 4−5 июня 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.