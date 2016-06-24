Ростов-на-Дону, 24 июня, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Ростовской области вновь найдены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС 24 июня, авиабомба и миномётная мина были найдены при проведении земляных работ.

vk.com/mius_front Снаряд времен Великой Отечественной войны

Так, взрывоопасные предметы таились в грунте более 70 лет. В военные 40-е миномётная мина попала на будущий приусадебный участок в селе Синявское Неклиновского района. А авиабомба упала в столице донского и мирового казачества — Новочеркасске. Её обнаружили рядом с трассой М-4 «Дон».

Напомним, что спасатели предупреждают жителей Дона об опасности, которую несут за собой такие находки. Ни в коем случае прикасаться к ним нельзя, а уж тем более пытаться что-либо с ними сделать. Несмотря на долгие годы, которые боеприпасы пролежали в земле, сдетонировать они могут в любой момент.