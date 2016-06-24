Владикавказ, 24 июня, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Политсовет Ардонского районного отделения «Единой России» отклонил итоговый список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «ЕР» кандидатов в депутаты Собрания представителей района. Как передает 24 июня корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение единогласно принято на прошедшем в городе Ардоне заседании политсовета.

er.ru Праймериз Единой России

В местное отделение партии от регионального организационного комитета поступили документы с итогами предварительного голосования. По итогам их рассмотрения члены политсовета решили отклонить список кандидатов в депутаты, сформированный вышестоящей организацией без согласования с руководством районного отделения «ЕР». Принятое решение направлено в региональное отделение «Единой России».

«В партии работаю с первых дней ее основания. Добросовестно выполняю все партийные поручения, возглавляю первичную организацию, в которой насчитывается более 100 человек. Аккуратно собираем и членские взносы. К Ардонскому местному отделению «Единой России» ранее не было никаких претензий, всегда нас отмечали с лучшей стороны. Активное участие приняли в недавних партийных праймериз по выборам в Госдуму России.

Сегодня же решили выбросить нас, как говорится, за борт. Руководству регионального отделения партии мы уже не нужны. Без нас решили выдвинуть кандидатов в депутаты в районное Собрание представителей из числа угодных им людей. Нас не пропустили в зал, где прошло предварительное голосование по этим кандидатам. Сгоряча даже хотел написать заявление о выходе из «Единой России». Считаю, что так нельзя поступать с членами партии. Нас полностью проигнорировали. Сегодня же осознанно проголосовал против признания итогов проведенного у нас предварительного голосования и поддержал своих коллег», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член политсовета Ардонского местного отделения «ЕР» Эдуард Леков.

Напомним, что предварительное голосование единороссов в Ардонском муниципальном районе обернулось скандалом после того, как членов партии не пропустили на встречу с будущими кандидатами в депутаты районного собрания представителей. На данное мероприятие пришли члены «Единой России», партийные активисты, в том числе и главы сельских поселений — руководители первичных отделений «ЕР».

Однако пройти в зал и послушать кандидатов в депутаты никому из них не удалось, что вызвало их возмущение. Эмма Калоева, председатель женсовета района, справедливо вопрошала, почему в списках выборщиков нет представителей двух общественных организаций района — женсовета и «Ныхаса», фамилии которых они подали в региональное отделение «Единой России». По какой причине организаторы голосования не пропустили людей в зал до сих пор неизвестно. Поясним, что в Северной Осетии единороссы проводят через предварительное голосование и депутатов в районные представительные органы власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии на сегодняшний день зарегистрировано 54 политические партии, однако из них реально в выборах примут участие около 20%. Об этом на встрече с представителями парламентских и непарламентских партий сообщил глава Центризбиркома РСО-Алания Константин Кадиев.

В единый день голосования жители Алагирского, Ардонского, Правобережного, Пригородного, а также Дигорского районов будут одновременно выбирать и депутатов в районные собрания представителей. После чего из числа избранных депутатов определят и новых глав муниципальных образований.