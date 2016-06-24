Южно-Сахалинск, 24 июня, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Внеплановые мероприятия по проверке соблюдения мер безопасности проведены в детских оздоровительных лагерях Сахалина по поручению главы региона, сообщает 24 июня пресс-центр областного правительства.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Наблюдение. Пионерский лагерь

Несколько групп, в состав которых вошли представители Роспотребнадзора, прокуратуры, ГИМС, пожарного надзора и других ведомств, посетили оздоровительные лагеря, включая «Юбилейный», «Чайка», «Сахалинский Артек» и другие.

Специалисты обращали внимание на условия, в которых находятся дети, организацию выездных мероприятий, правомерность допуска к работе с детьми персонала учреждений. Кроме того, была проверена работа систем видеонаблюдения и пожаротушения лагерей, ограждение территорий.

«Значительных нарушений, которые бы угрожали жизни и здоровью пребывания детей и подростков в стационарных учреждениях отдыха, не выявлено», — сообщили представители регионального министерства образования.

Кроме того, власти острова получили итоги проверок лагерей в других регионах страны, где отдыхают юные сахалинцы, в частности, крымского лагеря «Лучистый». В настоящее время проверки идут в пришкольных летних лагерях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внеплановые проверки детских летних лагерей проводятся в регионах России после трагедии на Сямозере в Карелии. 18 июня 2016 года во время шторма там перевернулись две лодки и рафт с детьми. Из 47 воспитанников лагеря 14 погибли.