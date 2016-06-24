Чебоксары, 24 июня, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Центризбирком Чувашии опубликовал календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в региональный Госсовет шестого созыва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Агитационный период в Чувашии в самом разгаре

Согласно представленному документу, выдвижение кандидатов и списков кандидатов избирательными объединениями начинается 29 июня и продлится месяц. После приёма документов решение о регистрации либо отказе будет приниматься в течение 10 дней. До 12 сентября претенденты на получение депутатского мандата могут снять свою кандидатуру с выборов, до 16 сентября — только по «вынуждающим обстоятельствам». Избирательные объединения могут отзывать список кандидатов или одномандатников до 12 сентября.

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Предвыборный агитационный период в прессе начинается 20 августа и заканчивается 16 сентября. Для кандидатов и политических партий агитация начинается с момента регистрации. До 7 сентября политические партии вправе публиковать в государственных печатных СМИ и интернет-изданиях свои предвыборные программы. С 13 по 18 сентября будет действовать запрет на обнародование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами.

С 19 июля по 27 августа жители могут подать заявление о включении в список избирателей по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка. С 3 августа по 6 сентября в ТИКах начнут выдавать открепительные удостоверения, затем их можно будет получить в участковых избирательных комиссиях.

Итоги голосования на уровне ТИКов будут подведены 19 сентября, до 22 сентября — на уровне окружной избирательной комиссии. В течение месяца после дня голосования Центризбирком Чувашии должен будет опубликовать результаты выборов в виде данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах. На обнародование полных данных о результатах выборов два месяца даётся: они будут представлены не позднее 17 ноября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Чувашии пройдут выборы в Госдуму России и Госсовет Чувашии.