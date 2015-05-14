Санкт-Петербург, 24 июня, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководитель региональной Общественной палаты Юрий Трусов и главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина возглавят общеобластной список «Единой России» на выборах Законодательного собрания Ленобласти 18 сентября. Об этом сегодня, 24 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

lenobl.ru Александр Дрозденко

Решение о выборе кандидатов для участия в общерегиональном списке было принято накануне, 23 июня, в ходе заседания политического совета регионального отделения партии «Единая Россия».

«Власть олицетворяет Дрозденко, и он привлекателен для основных слоев населения, его фигура привлечет внимание. Трусов много лет в сельском хозяйстве и птицеводстве занят, также он активен в Общественной палате. А Тюрина, как главный врач Областной больницы, олицетворяет здравоохранение. Это хорошая тройка «козырей», — прокомментировал агентству выбор единороссов политолог Юрий Светов.

Вместе с тем, отметил эксперт, губернатор наверняка впоследствии откажется от своего мандата, сохранив пост губернатора, Тюрина, возможно, тоже, поскольку она не так давно возглавила Областную больницу, а вот Трусов, может быть, и не откажется, и станет депутатом.