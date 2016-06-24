Ярославль, 24 июня, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Ярославское управление федеральной антимонопольной службы зафиксировало синхронный рост цен на бензин у двух крупнейших поставщиков топлива в регионе — компаний ТНК и Газпромнефть. 92-й бензин на текущей неделе подорожал на 70 копеек. Как сообщало ранее ИА REGNUM, рост цен на нефтепродукты в регионе начался в начале июня.

«Этот рост был ожидаем. Дело в том, что в нашем регионе бензин был дешевле, чем в соседних областях, примерно на 1,5 рубля. Кроме того, последний месяц наблюдался рост цен на оптовом рынке, и розничный рынок не мог на это не реагировать. Рост же оптовых цен объясняется «налоговым маневром», одобренным Правительством России еще в 2015 году. Пошлины на экспорт бензина снижаются, а акцизы на внутреннем рынке повышаются.

Беспокойство у нас вызывает то, что две крупнейшие организации подняли розничную цену до одного уровня — на 92-й бензин до 32,70 рублей. Мы подозреваем, что они могли сговориться. Поэтому Ярославское УФАС направило запросы в эти организации», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Михаил Завьялов.

В Ярославом УФАС считают, что дальнейшего серьезного роста цен на бензин не будет, бензин подорожает не более чем на 1 рубль по сравнению с предыдущим периодом, когда долгое время цены оставались неизменными.

По данным Росстата, рост цен на бензин в Ярославской области на прошедшей неделе оказался одним из наиболее существенных среди всех регионов России.