Москва, 24 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Сроки размещения дополнительных акций АО будут сокращены до 12 дней. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, соответствующий законопроект приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон устанавливает двенадцатидневный срок действия преимущественного права на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, для всех АО. До 2017 года такой срок будет действовать лишь для компаний, доля государства в которых составляет более 50%, и любых банков, созданных в форме АО. С 1 января 2017 года новый порядок вступит в силу уже для всех АО.

В настоящее время срок действия такого преимущественного права составляет не менее 45 дней с момента направления, вручения или опубликования уведомления об этом приобретении, а если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением об их размещении путем открытой подписки — не менее 20 дней. В случае, когда информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, такой срок составляет 8 рабочих дней с момента ее раскрытия. Такой же срок предусмотрен и для банков с долей государства более 50%.

После вступления закона в силу в полном объеме срок действия преимущественного права на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, для всех АО составит не менее 12 рабочих дней с момента раскрытия информации.

Закон расширяет возможности по докапитализации акционерных обществ, являющихся кредитными организациями, и иных акционерных обществ с доминирующим участием РФ. Эта мера будет способствовать повышению устойчивости российской финансовой системы и расширению возможностей по привлечению финансовых ресурсов в реальный сектор экономики, полагает глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).