Анапа, Краснодарский край, 24 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. На Краснодарский край обрушилась непогода. Накануне ураганный ветер сорвал крышу здания администрации станицы Полтавской Красноармейского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС 24 июня, часть кровли на здании, в котором располагается районная администрация и МУП «ЖКХ Красноармейского района», обрушилась вследствие ураганного ветра с градом.

Евгений Дюккер. Приближение грозы. 1869

К счастью, никто не пострадал. Ущерб причинен еще трем припаркованным автомобилям.

Прошлась стихия и по городу-курорту Анапе. Штормовое предупреждение о сохраняющейся повышенной температуре воздуха и возможных локальных проявлениях непогоды — усилении ветра, интенсивных осадках и граде поступила на пульт дежурного 23 июня во второй половине. Информация была доведена до всех служб и ведомств по каналам оповещения населения — через СМИ. Прогноз подтвердился уже в 16:40, события развивались скоротечно: за полчаса на севере и северо-востоке города выпало 32 мм осадков, ветер усилился, его порывы достигали 34 метров в секунду, в Первомайском сельском округе прошел град. Наиболее уязвимыми оказались объекты энергетики.

Как уточнил начальник управления по гражданской обороне и защите населения Сергей Семерков, наибольший ущерб непогода нанесла высоковольтным линиям. По данным на 18:00, без электроэнергии оказались порядка 17 тысяч потребителей.

По линии НЭСК — городские электросети — были отключены три высоковольтные линии, на восстановлении которых задействовали шесть аварийных бригад, без электроэнергии остались около 800 человек. По линии Анапских районных сетей пострадали пять высоковольтных линий, три из которых частично подключены. Без света остались жители Виноградного, Суворов-Черкесский, частично Гостагаевской, Чекона. Основная масса потребителей была запитана к полуночи 23 июня.

Объекты водо-, газо‑ и теплоснабжения работают в штатном режиме. Нет происшествий и на социальных объектах, а также на предприятиях транспортной и потребительской сфер.

Сильный ветер повалил 25 деревьев в городе, данные по сельским округам уточняются. Работы по ликвидации последствий стихии продолжались всю ночь, коммунальщики вывозили мусор и ветки.

Как рассказали в управлении по гражданской обороне и защите населения, по состоянию на 08:00 сегодняшнего дня все высоковольтные линии на районных энергосетях восстановлены, по линии НЭСК продолжаются работы на одном фидере в начале Пионерского проспекта. Питающиеся от него здравницы временно перешли на резервные источники. Бригады «Кубаньэнерго» продолжают отрабатывать индивидуальные заявки, поступающие от населения.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 24 июня местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с, резкий подъём уровня рек. В Анапе, по прогнозу на предстоящие сутки, при прояснении сохранится высокая температура воздуха до 34 градусов, также возможно повторение неблагоприятных погодных проявлений: сильных дождей, усиления ветра.