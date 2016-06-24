Махачкала, 24 июня, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В 2016 году смогут посетить святые места во время хаджа шесть тысяч паломников из Дагестана. Такова квота на хадж для республики на текущий год. Отправка паломников будет проходить с 24 августа по 5 сентября, их возвращение запланировано на период с 16 по 25 сентября.

Ali Mansuri Молящийся у Масджид аль-Харам

Отметим, что число желающих совершить хадж значительно превышает количество мест, выделенных Дагестану по квоте. В электронной очереди на поездку по святым местам стоят более 13 тысяч жителей республики. Региональный хадж-центр рассчитывал, что в текущем году квота на хадж для Дагестана будет увеличена как минимум до восьми тысяч человек, пишет «Islam.ru». Несмотря на то, что предоставляемая республике квота всегда была больше квоты любого другого региона, мест на всех желающих никогда не хватало. И это несмотря на то, что поездка в среднем обходится в 1800 долларов США.

Ряд регионов РФ после того, как резко поднялся курс доллара, не всегда могли заполнить выделенные им места. Снижение квоты для желающих отправиться в паломничество в последнее время связано с тем, что в Мекке ведутся масштабные строительные работы.

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Так, на текущий год общая квота для России составила 16 400 мест — столько же, сколько и в 2015 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на совещании руководителей духовных управлений регионов России и представителей межведомственной Комиссии по делам религиозных объединений при правительстве Российской Федерации под руководством заместителя председателя Совета Федерации РФ, уполномоченного по делам хаджа ИльясаУмаханова места для регионов были распределены следующим образом. Как и прежде, Дагестану выделено большее количество мест — шесть тысяч. Еще 2500 мест выделено Совету муфтиев России, в том числе 300 мест духовному управлению мусульман Республики Крым.

Чечня получила 2600 мест. По 1100 мест выделено Татарстану, центральному духовному управлению мусульман России и координационному центру мусульман Северного Кавказа. За Ингушетией зарезервировано 1400 мест. И 500 мест из общероссийской квоты оставлено как резерв для распределения между духовными управлениями по мере заполнения ранее выделенной квоты.

Отметим, ежегодно хадж совершают около двух миллионов паломников более чем из 160 стран мира.