Красноярск, 24 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Красноярске под председательством губернатора Виктора Толоконского прошло заседание краевой Полярной комиссии. В заседании приняли участие члены регионального правительства, депутаты законодательного собрания, руководители муниципалитетов, общественники, представители экспертного и научного сообщества, а также предприятий и компаний, работающих на севере. В частности, они обсудили вопросы экологии Арктической зоны Красноярского края.

Ninara Российское поселение в Арктике

За последнюю четверть века на красноярском севере были свернуты многие масштабные проекты и объекты советского времени. Все это теперь превратилось в свалку, которая наносит вред экологии региона. По итогам проведенной инвентаризации, на территории города Дудинки, поселка Диксон и села Хатанга выявлено 52 объекта накопленного экологического ущерба, сообщили в правительстве края.

«В рамках государственной программы края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» в 2015 году разработана генеральная схема очистки территорий, которая позволила провести инвентаризацию объектов накопленного экологического ущерба в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, и подготовлен проект по организации работ по ликвидации этих объектов. Большая их часть появилась вследствие деятельности в советское время военных баз, портов и аэродромов, полярных станций, геологоразведочных и научно-изыскательских экспедиций», — говорится в сообщении.

Главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ управления пресс-службы краевого правительства Никита Палеха уточнил для ИА REGNUM характер объектов экологического ущерба. «Речь идет, скорее, о продуктах жизнедеятельности бывших военных объектов — это бочки, обломки, металлолом. Места загрязнений — брошенные свалки металлолома, бочкотары, брошенная звероферма, оставленная техника, специализированные объекты военных частей, брошенные объекты метеорологических станций и металлолом в акваториях», — пояснил он.

Создается картина сокрушительного военного поражения, которое военные потерпели без единого выстрела. Базы и техника брошены, превращены в горы хлама, как при поспешном отступлении.

Палеха также рассказал, что объекты накопленного экологического ущерба планируется ликвидировать. «Сейчас прошел учет этих объектов, и предстоит решить, как их ликвидировать», — подчеркнул он.

В ходе заседания чиновники предложили создать площадки по сбору и обезвреживанию отходов с целью улучшения экологического состояния территорий населенных пунктов. Однако, как отметил собеседник ИА REGNUM, конкретные сроки и объемы финансирования на совещании не обсуждались.