Москва, 24 июня, 2016, 12:21 — ИА Регнум. «Антитеррористический пакет» законов Госдума приняла во втором и в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня. Документом закрепляется новый состав преступления — международный терроризм, за который устанавливается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Депутаты также намерены снизить возрастной порог ответственности за террористические преступления — до 14 лет.

ИА REGNUM Госдума

Санкции

Устанавливается уголовная ответственность (с наказанием от 15 до 20 лет лишения свободы) за совершение акта международного терроризма — совершение вне пределов территории РФ взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан РФ, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов РФ, а равно угроза их совершения.

Устанавливается уголовная ответственность (с наказанием от 5 до 8 лет лишения свободы) за содействие экстремистской деятельности — то есть за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности.

До трех лет лишения свободы будет грозить за несообщение в правоохранительные органы о достоверно известных готовящихся или совершенных преступлениях террористического характера. При этом лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о преступлении, совершенном его супругом или близким родственником.

Усиливается наказание за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической: такие деяния наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет (действует — от 5 до 10 лет).

Гражданство

Принято решение отказаться от введения дополнительных оснований для лишения гражданства РФ. Снимается и предложение, согласно которому ограничивается выезд из России для тех, кому вынесено предостережение по поводу их вероятной причастности к террористической и экстремистской деятельности.

Хранение данных

Операторы связи обязаны хранить информацию о фактах соединений три года, а содержание переговоров и переписки — шесть месяцев. Однако правительство РФ против обязанности хранить сведения о фактах соединения в течение трех лет и предлагало сократить срок до года.

Мобильные операторы сообщили о вероятности потерять миллиарды рублей в случае принятия антитеррористических поправок депутата Ирины Яровой («Единая Россия») и сенатора Виктора Озерова. Оценки только МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» говорят, что требования законопроекта лишат их чистой прибыли и оставят российский бюджет без налоговых отчислений.

Между тем, как следует из текста документа, для организаторов распространения связи в интернете обязаны хранить в течении года сведения о фактах приема, передачи, обработки голосовой информации и электронных сообщений пользователей и текстовые сообщения. Таким образом, Госдума пошла навстречу соцсетям.

Миссионерская деятельность

Изменениями регулируется миссионерская деятельность — «публичное совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; распространение религиозной литературы, печатных, аудио‑ и видеоматериалов, иных предметов культового и религиозного назначения; публичный сбор пожертвований на религиозные нужды; проведение молитвенных и религиозных собраний и (или) выступление на них; проповедническая деятельность». Вводится запрет на проповедование в жилых помещениях. Запрещается также миссионерская деятельность, если она направлена на нарушение общественной безопасности, экстремизм и принуждение к разрушению семьи, а также посягает на личность, права и свободы граждан. Под специальный запрет попадут воспрепятствование обязательному образованию, принуждение членов и последователей религиозных объединений к отчуждению их имущества в пользу религиозного объединения, а также угрозы жизни, здоровью, имуществу тех, кто хочет религиозное объединение покинуть.