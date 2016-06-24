Москва, 24 июня, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В результате проверки Федерального казначейства, как главного администратора средств федерального бюджета, выявлено 26 нарушений, в том числе 6 финансовых нарушений на общую сумму 90,9 млн рублей. Таковы результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

ИА REGNUM Рубли

Общий объем поступлений в федеральный бюджет доходов, администрируемых Федеральным казначейством, за 2015 год составил 146,3 млрд рублей, или 74,6% уточненного прогноза доходов. Поступление доходов главным образом обеспечено за счет доходов от внешнеэкономической деятельности и доходов по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

Низкий процент выполнения Федеральным казначейством годового прогноза в основном связан с невыполнением прогноза поступлений доходов от ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, уплаченных и подлежащих в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года распределению между государствами — участниками договора. В то же время по большинству доходов прогнозные значения были перевыполнены, что свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования.

Кроме того, план информатизации утвержден и размещен на официальном сайте Федерального казначейства с нарушением срока. При этом в отсутствие утвержденного плана Федеральным казначейством заключен и оплачен госконтракт на выполнение работ (оказание услуг) по созданию и сопровождению системы комплексного информационно-аналитического обеспечения на сумму 65,6 млн рублей. Выявлены и другие нарушения.

Счетная палата РФ направит информационные письма в Министерство финансов и Федеральную антимонопольную службу, а заключение о результатах внешней проверки — в палаты Федерального Собрания Российской Федерации.