Ярославль, 24 июня, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Рыбинская городская прокуратура Ярославской области провела проверку по факту гибели двоих малолетних детей при пожаре в жилом доме и пришла к выводу, что причиной гибели могли стать ненадлежащие действия органов опеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре. Четырехлетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли в загоревшемся частном доме 8 июня. Как сообщало ранее ИА REGNUM, семья числилась неблагополучной, мать пытались ограничить в родительских правах, но сделано этого не было.

«Сотрудники органов опеки и попечительства неоднократно выявляли факты нахождения матери в состоянии алкогольного опьянения, а детей — в социально-опасном положении. Более того, в ноябре 2015 года мальчик был изъят из семьи и помещен в Городскую детскую больницу Рыбинска, однако вскоре был возвращен матери.

При этом в нарушение требований законодательства органами опеки и попечительства обследование жилищно-бытовых условий семьи не производилось. При рассмотрении в декабре 2015 года территориальной комиссией по делам несовершеннолетних вопроса о необходимости ограничения женщины в родительских правах органом опеки была представлена информация об отсутствии в семье угрозы жизни и здоровью детей», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По результатам проверки исполняющий обязанности Рыбинского городского прокурора вынес постановление о направлении материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц органа опеки и попечительства по статье «Халатность». Также внесено представление в адрес главы городского округа Дениса Добрякова.