Калуга, 24 июня, 2016, 10:49 — ИА Регнум. 472 «золотых"медалиста закончили в этом году школы Калужской области, сообщили 24 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Золотые медали выпускникам вручили руководители области

По данным ведомства, наибольшее количество медалистов в Калуге — 170 человек, Кировском районе — 38, Малоярославском — 26, Дзержинском — 25, Людиновском — 23, Боровском — 22, Обнинске — 22.

Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам школ, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в которых они проходили государственную итоговую аттестацию.25 июня в регионе пройдут выпускные балыи шествия выпускников.

Между тем, по информации начальника городского управления общего образования Обнинска Татьяны Волнистовой, единого дня для всех вчерашних одиннадцатиклассников не будет, но первые празднования состоятся уже в эту субботу.

Как призналась Волнистова, директора обнинских школ уже пятый год обсуждают тему проведения выпускных вечеров в единый день, но родители против этой идеи. По их мнению, в городе не хватит питейных заведений на все выпускные классы. Впрочем, как обещает Волнистова, в следующем году данную тему поднимут вновь и представители образования все-таки попытаются найти с родителями консенсус.

Также выпускникам будет предложено и проведение праздничного шествия. В управлении образования хотят, чтобы такое красивое мероприятие проходило в Городском парке. Обидно только, что в этом году оно уже не состоится. Слишком поздно была высказана данная идея.