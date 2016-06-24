Белград, 24 июня, 2016, 10:45 — ИА Регнум. 23 июня из Белграда был осуществлен первый за 25 лет прямой рейс в США, в город Нью-Йорк. Его на регулярной основе будет выполнять сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia.

fonet.rs Премьер-министр Сербии Александр Вучич на открытии рейса Белград-Нью-Йорк

На этот рейс было продано 254 билета. 60% билетов купили граждане США, 35% — Сербии, остальные пассажиры были из Греции, Черногории, Боснии и Герцеговины и Хорватии.

Также билет на первый рейс купил и премьер-министр Сербии Александр Вучич, но он изменил свои планы и в США не полетел.

Отмечается, что билеты в США из Белграда дешевле, чем у основных перевозчиков в Европе: компаний Lufthansa и Alitalia, которыми обычно пользовались пассажиры из балканских стран.

На открытии рейса министр сообщения Сербии Зорана Михайлович сообщила, что в планах в ближайшее время открыть прямые рейсы в Чикаго и города Канады.