Москва, 24 июня, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Российский рубль резко опустился к доллару США на открытии торгов 24 июня, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Курс рубля

К 10:19 мск доллар США подорожал на 1,9175 рубля и составил 65,7675 рубля. Евро к этому времени прибавил 11,50 копейки и составил 72,7950 рубля.

Торги по доллару США начались на отметке в 65,4525 рубля, максимума валюта достигала в 67,5775 рубля. Евро торговался в диапазоне 72,2550 — 73,3250 рубля.