Чебоксары, 24 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Чувашия празднует свой главный национальный праздник — День Республики. Основные праздничные мероприятия традиционно пройдут в Чебоксарах, а также и Аликовском районе, который победил в конкурсе на право принятия главных событий праздника, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

cap.ru Фото Бориса Филатова

К Дню Республики вводятся социально значимые объекты. В Чебоксарах открылся комплекс сооружений по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражная». Со слов директора Департамента финансов Минстроя РФ Юрия Гордеева, он позволит столице Чувашии в числе первых городов Поволжья прекратить сброс промывных вод и решит проблему утилизации осадка путем внедрения новейших технологий. «Это единственный на территории Поволжья проект, который производит очистку воды такого уровня. Аналогов нет», — заметил он. Помимо этого, в посёлке Сосновка введено в эксплуатацию два многоквартирных дома, построенных в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

23 июня открылись Чебоксарский экономический форум, посвящённый новым точкам роста регионов, и межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ». Стартовал двухдневный фестиваль фейерверков, в котором принимают участие пять команд (Минск, Алматы, Москва, Чебоксары, Сергиев Посад).

В рамках праздника проходят различные спортивные состязания, культурные акции, фестивали и концерты, театрализованные представления и шествия, многочисленные тематические выставки, мастер-классы. Самые известные из них — Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», в котором заявлено 16 коллективов из 17 регионов страны, и Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Разнообразную программу представит фестиваль традиций и обрядов народов России «Народная станция», массовые мероприятия организованы в рамках праздника плуга и земли Акатуй.

В Аликовском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт — это единственный объект, который вводится в муниципалитете в рамках праздника. В числе других мероприятий — выступление парашютистов, парад близнецов, лазерное шоу, фестиваль-конкурс самодельной техники «Кулибин XXI века», концерт группы «Волжане», фейерверк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, День Республики как официальный праздник впервые был учрежден в 1995 году в ознаменование 75-летия со дня образования Чувашской автономной области. 4 мая 2000 года был подписал закон, в соответствии с которым 24 июня объявлен государственным праздником — Днем Республики. В этот день количество гостей — официальных лиц, бизнесменов, туристов, а также число подписанных бизнес-контрактов многократно увеличивается, что помогает налаживать взаимовыгодное деловое партнерство и культурное сотрудничество.