Более 600 тыс. рублей долгов за капремонт вернул региональный оператор
Калуга, 24 июня, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Более 600 тысяч рублей задолженности по взносам на капитальный ремонт удалось вернуть в «общую копилку» юридической службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области.
Как сообщила 24 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда Нина Борисова, наиболее крупные задолженности имеют юридические лица. На нижних этажах многоквартирных домов у отдельных из них есть в собственности недвижимость. За нее необходимо платить взносы на капитальный ремонт дома. Финансовое положение у юридических лиц разное, но вряд ли хуже, чем у одиноких пенсионеров.
К примеру, в многоквартирном доме в центре Калуги, первый этаж площадью более двух тысяч квадратных метров некогда использовался собственником под специализированный магазин. Сейчас это несколько торговых площадей, сдаваемых в аренду. Ежемесячная сумма взноса на капитальный ремонт составляла до января 2016 года порядка 13,5 тысяч рублей. Собственник этого нежилого помещения копил задолженность с октября 2014 года, но погасил ее, не доводя дело до решения суда, в начале июня этого года. Пришлось уплатить единовременно более 246 тысяч рублей.
Между тем, Фондом в различные суды Калужской области подано более трехсот заявлений о взыскании задолженности по взносам на общую сумму около полутора миллионов рублей. На каждого неплательщика в среднем приходится около 3 тысяч рублей долгов. Более половины этой суммы составляет задолженность по нежилым помещениям в многоквартирных домах.
Сейчас Фонд активнее будет работать с неплательщиками: с июня 2016 года возобновила действие норма Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вновь позволяющая обращаться в суд не с исковым заявлением, а с заявлением о выдаче судебного приказа. Такая форма значительно упрощает работу по судебному взысканию задолженности, сокращает время на рассмотрение дела в суде.
Рассмотрение заявления о выдаче судебного приказа происходит без вызова должника в суд, а сам судебный приказ выдается в течение 5 дней, одновременно он является и исполнительным документом.