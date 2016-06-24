Калуга, 24 июня, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Более 600 тысяч рублей задолженности по взносам на капитальный ремонт удалось вернуть в «общую копилку» юридической службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области.

fkr-kaluga.ru В суды подано более трехсот заявлений о взыскании задолженности

Как сообщила 24 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда Нина Борисова, наиболее крупные задолженности имеют юридические лица. На нижних этажах многоквартирных домов у отдельных из них есть в собственности недвижимость. За нее необходимо платить взносы на капитальный ремонт дома. Финансовое положение у юридических лиц разное, но вряд ли хуже, чем у одиноких пенсионеров.

К примеру, в многоквартирном доме в центре Калуги, первый этаж площадью более двух тысяч квадратных метров некогда использовался собственником под специализированный магазин. Сейчас это несколько торговых площадей, сдаваемых в аренду. Ежемесячная сумма взноса на капитальный ремонт составляла до января 2016 года порядка 13,5 тысяч рублей. Собственник этого нежилого помещения копил задолженность с октября 2014 года, но погасил ее, не доводя дело до решения суда, в начале июня этого года. Пришлось уплатить единовременно более 246 тысяч рублей.

Между тем, Фондом в различные суды Калужской области подано более трехсот заявлений о взыскании задолженности по взносам на общую сумму около полутора миллионов рублей. На каждого неплательщика в среднем приходится около 3 тысяч рублей долгов. Более половины этой суммы составляет задолженность по нежилым помещениям в многоквартирных домах.

Сейчас Фонд активнее будет работать с неплательщиками: с июня 2016 года возобновила действие норма Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вновь позволяющая обращаться в суд не с исковым заявлением, а с заявлением о выдаче судебного приказа. Такая форма значительно упрощает работу по судебному взысканию задолженности, сокращает время на рассмотрение дела в суде.

Рассмотрение заявления о выдаче судебного приказа происходит без вызова должника в суд, а сам судебный приказ выдается в течение 5 дней, одновременно он является и исполнительным документом.