Лондон, 24 июня, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что через три месяца он подаст в отставку. Выступая на пороге резиденции по Даунинг-стрит, 10, глава кабинета объявил, что в октябре на конференции Консервативной партии делегаты должны будут избрать нового лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Девид Кэмерон

Кэмерон сообщил, что он уведомил о своем решении британскую королеву Елизавету II, добавив, что в ближайшие недели он будет консультироваться с политиками и финансистами ввиду решения избирателей о выходе страны из Европейского союза.