Ярославль, 24 июня, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Полгода потребовалось правительству Ярославской области, чтобы погасить кредиторскую задолженность перед подрядчиками, выполнявшими работы в рамках программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами» в 2015 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе, проблема заключается в сокращении объемов финансирования.

Так, в прошедшем году в рамках программы в регионе модернизированы 7 объектов теплоснабжения, отремонтированы семь централизованных систем водоснабжения, пять очистных сооружений, построены более пятидесяти общественных шахтных колодцев. Строительство 60 км межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей позволило обеспечить газом более 1300 квартир и домовладений. В итоге уровень газификации жилищного фона в Ярославской области повысился до 75%, в том числе до 31% в сельской местности.

На финансирование программы в областном бюджете было заложено около 300 миллионов рублей, но рассчитаться с подрядчиками в полном объеме область смогла только в текущем году.

«По состоянию на 1 января 2016 года по мероприятиям 2015 года по объектам газификации сложилась кредиторская задолженность перед подрядчиками в размере 72 миллионов рублей. Безусловно, это затрудняет работу. Есть иски и суды. На погашение кредиторской задолженности потребовалось полгода. И, соответственно, есть объекты, куда не выходят подрядные организации», — отметил директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области Юрий Дударев.

По оценке департамента, объемы финансирования программы за последние пять лет сократились многократно, хотя проектной документации готово более чем на 1,3 миллиарда рублей. В результате строительство новых объектов затруднено, отметил Юрий Дударев.