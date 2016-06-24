Москва, 24 июня, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Безусловно, практику Рособрнадзора по ежегодному изменению минимальных значений, необходимых для сдачи экзамена, справедливой не назовешь. Результаты ЕГЭ сохраняют действие в течение 4 лет, причем срок начинает течение со следующего года за годом, в котором экзамен сдавался. Разные пороговые значения создают неопределенность для выпускников, которые решили поступать не в год сдачи ЕГЭ, а, например, через 2 или 3 года. И в этом их упрекать нельзя, поскольку такое право предоставлено им законом, заявил глава Московского клуба предпринимателей, лидер молодежного крыла «Партии Роста» Дмитрий Порочкин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты проверки Счетной палатой РФ методики Рособрнадзора по расчету минимальных баллов ЕГЭ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Однако получается, что школьники, сдававшие ЕГЭ ранее, писали экзамен по более сложной или же наоборот по более легкой, потому что высокий порог сдачи можно трактовать двояко. В сущности получается, что какой-то процент школьников, который сдавал ЕГЭ, условно говоря, в 2015 году и набрал чуть меньше баллов, чем были установлены порогом, находится в дискриминационном положении по отношению к школьнику, набравшему такое же количество баллов, но уже в 2016 году», — отметил Порочкин.

«Рособрнадзором презюмируется, что каждый выпуск школьников находится в равных условиях, и сложность заданий из года в год не меняется. Однако на практике получается пусть и небольшое, но все же достаточно значительное число ребят, которые сдавая экзамен при пороговых значения 2015 года остались не у дел и потеряли в тот год возможность поступить в вузы», — сказал эксперт.

«Ситуация, когда Рособрнадзор в угоду статистическим показателям повышает или понижает пороговые значения — недопустимы, поскольку это прямо влияет на права выпускников, — считает Порочкин. — Ведь Рособрнадзор, понижая порог, не дает право школьникам, которые получили в 2015 году баллы, которые были меньше, чем действовавший проходной, но выше, чем проходной в 2016, считать их экзамен сданным по учету 2016 года. Более того, как правило, все вузы устанавливают свои минимальные значения баллов, которые необходимо было набрать на ЕГЭ, чтобы поступить на те или иные направления».

«В московских вузах нередко такие показатели на порядок выше, чем пороговое значение, установленное Рособрнадзором. Поэтому подобные действия Рособрнадзора не влияют на возможности поступления в вузы, а лишь являются средством для улучшения отчетных показателей этого надзорного органа. Кроме того, подобные действия больно ударяют по школьникам из регионов. Абитуриенты стремятся попасть на бюджетные места, выбирая при этом в основном столичные вузы. Изменения минимальных значений отдаляют выпускников от качественного бюджетного образования», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ опубликовала результаты проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 2015 году. В отчете контрольный орган раскритиковал методику Рособрнадзора по расчету минимальных баллов ЕГЭ. Аудиторы утверждают, что ведомство занижает пороговые значения экзамена исходя из «недостаточного уровня подготовки учащихся». Напомним, ранее повысить проходной балл потребовал президент РФ Владимир Путин.

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