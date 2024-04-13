Москва, 24 июня, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Закон, запрещающий выращивание растений с использованием ГМО-технологий, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня. Документом «запрещаются выращивание и разведение растений и животных, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии, содержащие генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом естественных (природных) процессов».

Константин Мищенко Помидоры с ГМО

Исключение делается для «выращивания и разведения таких растений и животных при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ».

При этом правительство РФ вправе установить запрет на ввоз на территорию России генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, и (или) продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, следует из текста законопроекта.