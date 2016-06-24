Санкт-Петербург, 24 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Опасный инцидент со стрельбой произошел вечером 23 июня в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По данным СМИ, стрельба велась около школы на углу улиц Жени Егоровой и Композиторов.

wallspaper.ru Выстрел из ружья

Сообщение о том, что некий мужчина «стреляет из автомата» поступило в полицию от перепуганных горожан в 22:20.

«Прибывшим нарядом в квартире дома 5 по улице Жени Егоровой был задержан 43-летний петербуржец, у которого изъяли три ружья: «Тигр», МА-АК-03 и ИЖ-27», — сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

При этом оружие стрелка официально зарегистрировано в органах МВД.

К счастью, от выстрелов никто не пострадал. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция проводит проверку по факту инцидента, после которой может быть возбуждено уголовное дело.

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Напомним, что в Петербурге за последнее время произошло несколько резонансных случаев применения травматического оружия, в ходе которых были пострадавшие. При этом инциденты с зарегистрированным охотничьим оружием — крайне редки.