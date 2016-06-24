Москва, 24 июня, 2016, 10:18 — ИА Регнум. После некорректного высказывания по поводу трагедии в Карелии детский омбудсмен Павел Астахов должен подать в отставку. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июня заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Он не должен был детьми заниматься. С какой стати он стал защищать права детей? Он жуликами занимался, бандитами, там можно пошутить, с иронией что-то сказать. А здесь дети. Здесь нужен какой-то Макаренко, а не адвокат Астахов. Нужно, чтобы он подал в отставку», — заявил Жириновский.

«Дурацкая фраза «ну как поплавали». Почему? Потому что он адвокат. Он занимается преступниками всю свою жизнь: «Ну как, наворовался?» А это дети. Дети, у которых подруги, друзья погибли. А он говорил: ну как, поплавали? Ну что это? А он не знает, что сказать», — возмущен депутат Госдумы.

18 июня 47 школьников и четыре взрослых инструктора отправились в поход на лодках по Сямозеро. Во время сплава на озере начался шторм, в ходе которого две лодки перевернулись.