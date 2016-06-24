Калуга, 24 июня, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Создание собственной сырьевой базы для имеющегося производства сушеного картофеля в калужской исправительной колонии №5, продукция которого направляется в более 70 территориальным органам уголовно — исправительной системы России, стало пилотным проектом по выращиваю картофеля в крупных объемах.

zdenet Картофель. Колорадский жук

Как сообщил 24 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник Александр Зайко, цели у данного начинания многообещающие. Так, только экономия бюджетных средств составит более 28 млн. рублей.

Неслучайно, в этом году площади посадки выращиваемой сельскохозяйственной продукции увеличились более чем в 7 раз, с 40 гектаров до 291,6. Это также связано с реализацией областного пилотного проекта по производству картофеля, благодаря которому будут в полном объеме обеспечены потребности в картофельной продукции всех учреждений исполнения наказания Калужской области.

Работа на полях организована в одну смену, с использование труда осужденных участка колонии-поселения №5. В настоящее время проводится послевсходовая обработка и окучивание картофеля.