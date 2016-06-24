Москва, 24 июня, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Госдума приветствует итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Госдуму принять заявление — народ Британии сделал правильный выбор.

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«У нас это через танки произошло. А тут спокойно, с подготовкой», — говорит парламентарий. «Мы за то, чтобы государства развивались в национальном формате, нам никому не нужен никакой колхоз, диктат», — сказал Жириновский.

«И глобалисты не должны управлять миром. После Британии другие выйдут, рухнет НАТО, Шенген, евро и да здравствует рубль и развитие отношений со всеми демократическими странами Европы», — прогнозирует депутат.

«В таком духе Пушков должен немедленно подготовить постановление Госдумы, мы поддержим его единогласно», — заверил Жириновский.

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин обратился к комитету по международным делам подготовить такое заявление. «Прошу комитет рассмотреть предложение. Даже если комитет предложение отклонит, мы можем засчитать ваше выступление как выражение нашей позиции», — сказал Нарышкин.