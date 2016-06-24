Грозный, 24 июня, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Итоги ЕГЭ в текущем году в Чечне не могут не радовать чиновников в сфере образования и самих школьников. Как сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе Министерства образования региона, число выпускников, не сдавших экзамен и оставшихся без аттестата, снизилось в два раза.

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Общее количество тех, кто не получит аттестат о среднем образовании и не сможет поступить в текущем году в высшие учебные заведения, составляет, таким образом, около 10% от всех выпускников. Окончательные результаты сдачи ЕГЭ в республике станут известны после 30 июня — последнего резервного дня.

По словам представителей Минобра, ключевую роль в улучшении результатов обучающихся сыграла реализации проекта «Я сдам ЕГЭ». По поручению ведомства, директора и педагогические работники школ, в которых выпускники показали лучшие результаты, получат поощрения.

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«ЕГЭ-туристы» в Чечне будут сдавать экзамен отдельно от всех

Как сообщало ИА REGNUM, положительную динамику в улучшении качества образования педагоги Чечни отметили уже после первых экзаменов. Так, при сдаче ЕГЭ по русскому языку преодолели минимальный порог 87% учащихся, в то время как в прошлом году их число составляло 75%. Математику на базовом уровне на проходной балл сдали 72% учащихся, а в 2015 году всего 55%. Русский язык на профильном уровне — более 36 баллов — в прошлом году смогли сдать всего 55% школьников. А нынешние результаты составили 74% от общего числа сдавших экзамен.