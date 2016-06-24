Калуга, 24 июня, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Использование в производстве кондитерских изделий торговой маркой «Мирамэль» сырья с истекшим сроком годности — от 2 до 19 месяцев были обнаружены в Калуге совместной проверкой прокуратура города с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Калужской области.

nedelya40.ru Пирожные «Мирамэль» делали из просроченного сырья

Как сообщил 24 июня корреспонденту ИА REGNUM, помощник прокурора Калуги Денис Караджаев, среди просроченного сырья проверяющими обнаружены кондитерский гель, паста кондитерская, шоколад, десертный крем, марципан и другое общей массой около 160 килограмм.

В связи с выявленными нарушениями, в отношении индивидуального предпринимателя прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении по ст.ст. 6.3 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушение изготовителем требований технических регламентов).

Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде административных штрафов на сумму 30,5 тысяч рублей.

По требованию прокуратуры просроченное сырье было уничтожено.