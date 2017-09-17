Петропавловск-Камчатский, 24 июня, 2016, 10:00 — ИА Регнум. «Наши большие колеса — порождение ваших дорог», «Спасибо Техрегламент! Теперь я пешеход», «Опасен не тюнинг, а человек!» — с этими и другими лозунгами вышли автомобилисты Камчатки на митинг в столице региона против требований ГИБДД по Техрегламенту Таможенного союза, касающегося машин с измененной конструкцией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Савельев для ИА REGNUM Митинг на Камчатке против Техрегламента

На площадке возле Роллердрома в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского собрались несколько сотен протестующих, многие из которых приехали на своих тюнингованных машинах. Люди говорят, что для большинства из них переделать авто, фактически не представляется возможным. Причем есть те, кто несколько лет назад уже привез на Камчатку из Японии переделанные машины. «Я «пригнал» машину и что мне теперь делать? Фактически меня лишают автомобиля и я становлюсь пешеходом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из участников митинга.

«Мне, чтобы выполнить требования ГИБДД — снять, переделать все изменения, нужно 150−180 тысяч рублей. «Гаишники» естественно мне этих денег не дадут», — говорит другой протестующий.

«Самое интересное, что Техрегламент вступил в силу в прошлом году. МВД очнулось только сейчас — ввели какие-то безумные требования. Кто их будет выполнять? Чтобы узаконить одну «лебедку» — надо пройти несколько кругов ада», — возмущается митингующий Андрей Игнатьев.

Организаторы митинга говорят, что в Интернете уже появились предложения о помощи в прохождении всех процедур «без проблем», но за деньги. «И суммы эти немаленькие. Мы просим упростить процедуру перерегистрации и сделать так, чтобы не возникало никаких проблем на нашем пути и это сильно ударило по нашим карманам», — говорят организаторы.

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Как сообщало ИА REGNUM ГИБДД на Камчатке уже решила пойти на некоторые уступки автомобилистам. Если раньше инспекторы настаивали, что машина для их осмотра должна быть предоставлена в «стоковом» состоянии, то есть в том виде, в котором была выпущена, то сейчас это условие соблюдать уже не обязательно.

Владельцам автомобилей по-прежнему необходимо получить на свой транспорт заключение Центра технической сертификации. Это учреждение на каждую машину даёт документ, какие изменения владелец мог внести самостоятельно без ущерба для безопасности, а какие нет. «Если в конструкцию внесены те изменения, которые можно было сделать самому, то ничего снимать не надо, а если те, которые нельзя было делать — владельцу надо поехать на СТО и взять справку, что техника в порядке и все требования соблюдены», — поясняют в ГИБДД.