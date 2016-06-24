Москва, 24 июня, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Народ Британии сделал правильный выбор. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Сельская, крестьянская, провинциальная, рабочая Британия сказала нет ЕС», — поддержал депутат Госдумы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон после референдума

«Мы направим поздравительную телеграмму премьер-министру Кэмерону: «Дорогой Дэвид, друг наш большой, мы рады, что Великобритания сделала правильный выбор, несмотря на вашу агитацию. Конечно, вам нужно уйти в отставку немедленно», — сообщил Жириновский.

Великобритания проголосовала за выход из ЕС, окончательный результат — 51,9% за Brexit, объявила в Манчестере представитель Избирательной комиссии.