Донецк, 24 июня, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, за последние сутки подразделения ВСУ 521 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом на вечернем брифинге 23 июня заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Противник выпустил 15 152-мм артиллерийских и семь танковых снарядов, 243 мины калибра 120 мм и 158 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

Он уточнил, что под обстрел попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Васильевка, Гольмовский, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, Ленинское, Донецк (Петровский район и аэропорт).

«В результате минометных обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов Зайцево и Гольмовской было повреждено 26 домостроений», — добавил представитель военного ведомства.

По его словам, местные жители рассказывают о том, что в районе Славянска и шахты «Бутовка» (под контролем ВСУ) были обнаружены непогребенные тела украинских бойцов.

«По данным нашей разведки, сегодня получили подтверждение еще два подобных факта попыток украинской стороны скрыть реальные потери. В Славянске по ул. Добровольского, 2, местные жители отметили резкий трупный запах со стороны 3 и 4 этажей здания, окна которого заложены кирпичом. Территория здания охраняется вооруженными людьми в форме ВСУ. Возле ствола шахты «Бутовская», в дачных домиках поселка Виноградники, взломаны двери и находятся разлагающиеся горы трупов с частично сохранившимися элементами формы одежды военнослужащих ВСУ», — рассказал Басурин.

Он также обвинил солдат ВСУ в том, что они прячутся за спинами мирных жителей.

«Вчера вечером в районе КПП «Майорск» были запущены к нулевому посту гражданские лица, до 20 автомобилей, и остановлены перед линией непосредственного перехода, которая продвинута в глубь нашей территории на 1 км. Они были оставлены на ночлег с запретом выезда в обратном направлении. После этого был открыт огонь по нашему блокпосту в надежде, что мы откроем ответный огонь. Огонь велся из БМП и стрелкового оружия. Благодаря выдержке наших военнослужащих никто из гражданских лиц не пострадал. На данном направлении это делалось неоднократно. Об этом постоянно говорил полковник Чебан, входящий в СЦКК с российской стороны, представителям миссии ОБСЕ и офицерам, входящим в СЦКК с украинской стороны. Он пытался помешать планам СБУ и националистически настроенным лидерам Украины, чтобы не произошла очередная трагедия, в которой погибли бы мирные люди. За это он и был выдворен с территории Украины под выдуманным предлогом угрозы национальной безопасности Украины», — рассказал Басурин.

Напомним, 22 июня СБУ обвинила начальника штаба российского представительства в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) полковника ВС РФ Владимира Чебана в совершении действий, «которые противоречат Минским соглашениям и интересам национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня спикер Администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что вчера в Донбассе в результате ведения боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще 11 солдат получили ранения. Он также сравнил интенсивность ведения боевых действий с уровнем августа 2015 года.