Архангельск, 24 июня, 2016, 09:53 — ИА Регнум. В Красноборском районе Архангельской области обнаружены тела двоих детей, пропавших 21 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

JuergenPM Вода. Галька

Тела двух братьев 12 и 14 лет были обнаружены в ходе поисковых работ на правом берегу Сев. Двины вблизи пос. Черевково, в 26 км ниже по течению от дер. Алексеевская, где расположен Красноборский детский дом.

Напомним, 21 июня воспитанники детдома пошли на реку купаться. Двоих мальчиков унесло течением.

Работы по поиску детей проводились круглосуточно на протяжении трех дней. Участие в поисках принимали спасатели Архангельской областной службы спасения, в т.ч. кинологические расчеты, водолазы областного центра гражданской защиты, спасатели Котласской и Коряжемской службы спасения, пожарные Красноборского, Котласского, Верхнетоемского районов, сотрудники МЧС, полицейские, волонтеры.

В обстоятельствах трагедии разбираются следственные органы.