Лондон, 24 июня, 2016, 09:53 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обратится к гражданам страны в 9:00 по местному времени (11:00 мск).

Темой его обращения станут итоги референдума о членстве страны в ЕС, на котором победу одержали евроскептики.

По словам главы МИД Великобритании Филипа Хаммонда, премьер-министр не собирается покидать свой пост, несмотря на волну возмущения, сообщает SkyNews.

Напомним, по результатам подсчета более 90% голосов сторонники выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) одержали на референдуме победу. Евроскептики преодолели барьер в 52% голосов избирателей — за выход из блока проголосовали 16,8 млн человек.

Ранее бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фараж заявил, что премьер-министр должен уйти в отставку «незамедлительно», тогда как представители Лейбористской партии отмечают, что он должен «подумать о своем положении».