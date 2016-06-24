Омск, 24 июня, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил региональному Минсельхозу «проработать исчерпывающие меры для полного истребления очагов дикорастущей конопли».

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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, вопрос выявления и уничтожения дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений рассмотрели на заседании антинаркотической комиссии.

По данным облправительства, общая территория произрастания дикорастущей конопли за последние пять лет уменьшилась на 343 га. В прошлом году в Омской области обнаружено 740 га конопли, очаги растения уничтожены на площади 673 га.

«Справиться с этой задачей на сто процентов не удается именно на заброшенных или невостребованных землях, где нет собственника. Особенно сложно справиться с этой задачей северным районам с огромными территориями земли, которая никем не возделывается. Для обработки очагов произрастания дикорастущей конопли механическим или химическим путем требуется техника и финансовые ресурсы», — говорится в сообщении правительства региона.

Виктор Назаров поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия просчитать и заложить в бюджет 2017 года средства на оказание помощи таким районам. «Нужно приложить максимум усилий, чтобы полностью убрать дикорастущую коноплю, ликвидировать ее на территории региона. Безусловно, есть значительное уменьшение площади ее произрастания. Тем не менее, цифры говорят сами за себя — зараза есть и ее нужно истреблять из среды обитания людей. Определите районы, которым нужно в этом помочь и организуйте эту работу», — сказал губернатор главе Минсельхоза.

Кроме того, на заседании антинаркотической комиссии обсудили вопросы профилактики наркомании среди школьников и студентов. В прошлом году социально-психологическое тестирование в регионе добровольно прошли 13 460 учащихся из 199 образовательных учреждений (184 школы, 13 техникумов и два вуза).

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