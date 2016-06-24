Петропавловск-Камчатский, 24 июня, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Один из очагов природного пожара на севере Камчатки — в Тигильском районе, угрожает природному парку «Вулканы Камчатки». Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Сергей Хабаров, в субботу в район будут направлены дополнительные силы: 30 человек от лесоохраны, 2 вертолёта с водосливными устройствами и 2 вездехода.

pixabay.com Пожар в лесу

Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края. «К вечеру 22 июня из района была выведена оперативная группа, которой удалось стабилизировать пожарную обстановку. На тот момент открытых очагов горения не наблюдалось. Но 23 числа поднялся сильный ветер с порывами — более 20 метров в секунду, и пожар возобновился. Сегодня был произведён авиационный мониторинг лесопожарной обстановки, обнаружены новые очаги. Сильный ветер способствовал тому, что с тлеющего торфяного слоя огонь вновь перешёл наверх», — сказал Сергей Хабаров.

Природный пожар недалеко от природного парка находится в зоне так называемого контроля. Тушение таких возгораний производят в крайнем случае — если есть угроза населенным пунктам, объектам экономики, или, как в случае с Камчаткой, уникальным природным объектам.

Природный парк «Вулканы Камчатки» — это самая крупная особо охраняемая территория Камчатки. На ней располагается множество уникальных природных комплексов и ландшафтных ансамблей, привлекательных для организации экологического, научного, этнографического и экстремального туризма. На территории кластеров располагаются как действующие, так и потухшие вулканы. Все эти охраняемые территории включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».