Ростов-на-Дону, 24 июня, 2016, 09:45 — ИА Регнум. На трассе М-4 «Дон» в Азовском районе Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В тройном ДТП заживо сгорели три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС 24 июня.

фото департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области ДТП на трассе М-4 «Дон»

По предварительным данным, автомобиль KIA Soul выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. Оба транспортных средства загорелись. Также спасатели сообщают ещё об одном участнике дорожной аварии — грузовике Mitsubishi.

Водитель и два пассажира легковушки, вероятно, оказались заблокированы в поврежденном автомобиле, их не успели спасти, когда машина вспыхнула. В результате ДТП три человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли на месте происшествия. Тела деблокировали спасатели Самарского поисково-спасательного отряда.

Выяснением всех обстоятельств дорожной аварии занимаются сотрудники правоохранительных органов.