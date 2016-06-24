Кувандык, Оренбургская область, 24 июня, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В городе Кувандыке Оренбургской области вечером 23 июня на строительной площадке упал автокран и емкость с бетонной смесью. Погиб 40-летний строитель ОАО «Сантехстрой». По факту ЧП со смертельным исходом проводится доследственная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

(сс)422737 Кран. Строительство

По предварительным данным, крановщик выполнял работы по подъему емкости с бетонным раствором на стройплощадке по возведению многоквартирного дома по улице Строителей. В какой-то момент произошло проседание грунта под опорой крана, и автокран упал на рабочего. Он получил смертельные травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассматривается несколько версий: недостаточный производственный контроль, не обеспечение безопасности работников при ведении работ, нарушение правил безопасности.

По данным Госинспекции труда по Оренбургской области, в 2015 году произошло 104 несчастных случая на производстве, в которых погибло 18 человек.