Москва, 24 июня, 2016, 09:41 — ИА Регнум. В Российской Федерации ограничили производство и оборот алкоголя в пластиковых бутылках емкостью более 1,5 литров. Соответствующий документ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

Taken Пластиковая бутылка

Согласно законопроекту, с 1 января 2017 года в РФ будет запрещено производство и оборот алкоголя в полимерной потребительской таре (ПЭТ-тара) объемом больше 1,5 литра. Розничная продажа в подобной таре будет действовать полгода спустя — с 1 июля будущего года.

За нарушение данного закона предусмотрен штраф в размере от 100 000 до 200 000 рублей для должностных лиц и от 300 000 до 500 000 — для юридических.

Напомним, что закон был принят Госдумой РФ 10 июня и получил одобрение Совета Федерации 15 июня.

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