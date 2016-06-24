Оренбург, 24 июня, 2016, 09:29 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области с начала 2016 года в медицинских учреждениях родилось 10 782 ребенка. В 2015 году в клиниках области спасено 450 младенцев, за пять месяцев 2016 — уже 932 жизни. Коэффициент смертности составил 13,6 (в аналогичный период 2015 года — 14,8). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минздраве региона.

diowcnx Новорожденный ребенок

Согласно предварительной статистической информации о деятельности министерства, за первый квартал 2016 года показатель рождаемости составил 13 на 1 тыс. населения, что ниже значения аналогичного периода 2015 года (13,9 на 1 тыс. населения), поскольку в фертильный возраст вступили малочисленные контингенты женщин, рожденные в 90-е годы прошлого века. Уровень младенческой смертности в январе-марте составил 6,7 на 1 тыс. рожденных живыми, что на 15,2% ниже 2015 года (7,9).

В январе — декабре 2015 года в области зарегистрировано 28 487 родившихся и 28 120 умерших, естественный прирост составил 367 человек. Младенческая смертность зарегистрирована на уровне 6,9 на 1 тыс. рожденных живыми.

В январе — декабре 2014 года зарегистрировано 29 390 родившихся и 28 596 умерших, естественный прирост составил 794 человека. Младенческая смертность зарегистрирована на уровне 9,7 на 1 тыс. рожденных живыми.

В январе — декабря 2013 года в области зарегистрировано 29 888 родившихся и 28 136 умерших, естественный прирост составил 1752 человек. Уровень младенческой смертности зарегистрирован на уровне 10,1 на 1 тыс.

На сегодня в электронной базе акушерского мониторинга на территории области зафиксировано 12 790 беременных. В Минздраве говорят об активной профилактической работе по сохранению репродуктивного здоровья среди подростков. Ее эффективность подтверждается снижением количества абортов, а также отсутствием за последние три года случаев беременности у девочек в возрасте до 16 лет.