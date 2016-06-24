Брюссель, 24 июня, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Власти Италии «тормозят» процесс продления ограничительных мер в отношении Российской Федерации, несмотря на то, что дипломаты стран — членов ЕС уже договорились об этом решении. Об этом сообщает Radio Free Europe со ссылкой на источники в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По информации радиостанции, Рим настаивает на том, чтобы в данную резолюцию был включен пункт о готовности пересмотреть политику в отношении Москвы в конце текущего года. Отмечается, что такое требование руководства Италии поступило «в последний момент».

Источники отмечают, что поскольку Италия напрямую влияет на формирование позиции Евросоюза, принятие окончательного решения ЕС по санкциям против РФ, вероятнее всего, будет отложено до встречи лидеров стран Евросоюза в конце июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между РФ и Западом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине.

Сперва ЕС и США ввели санкции против отдельных компаний и физических лиц РФ. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против Российской Федерации.